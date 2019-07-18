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  3. Acun Ilıcalı duyurmuştu ama... Medyapım'dan Cansu Dere açıklaması

Acun Ilıcalı duyurmuştu ama... Medyapım'dan Cansu Dere açıklaması

Acun Ilıcalı duyurmuştu ama... Medyapım'dan Cansu Dere açıklaması

Ünlü oyuncu Cansu Dere, yeni sezonda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanacak olan Medyapım imzalı dizide başrol oynayacaktı. Ancak, yaşanan sürpriz gelişmeyle karar değişti. Cansu Dere ile yollar ayrıldı.

Medyapım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: "Yeni yayın döneminde Medyapım tarafından Tv 8 için yapılacak projenin başrolü için Sayın Cansu Dere ile görüşülmüş ve anlaşılmıştı. Cansu Dere ile yapılan bu anlaşma tarafların karşılıklı mutabakatı ile sonlandırılmıştır. Kamuoyuna duyururuz."

ACUN DUYURMUŞTU

Acun Ilıcalı, “Cansu’yu aldık bu bize yeter” sözleriyle TV kanalında yayınlanacak yeni diziyi duyurmuştu.

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Acun Ilıcalı duyurmuştu ama... Medyapım'dan Cansu Dere açıklaması
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