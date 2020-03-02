Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor'da Erman ve Fatma'nın diskalifiye olma sebebi...

Survivor 2020; Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Bu yıl Ünlüler - Gönüllüler formatıyla ekrana gelen Survivor, şimdiden seyircisini etkisi altına aldı. Yarışmanın ilk bölümlerinden bu yana yaşanan diskalifiye durumları, hem yarışmacıları hem de izleyenleri oldukça şaşırtıyor. Son olarak Acun Ilıcalı, dün akşam yayınlanan Survivor'ın yeni bölümünde iki ismin daha diskalifiye olduğunu açıkladı.

Peki Survivor'da kimler, neden diskalifiye oldu? Survivor 2020'nin yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 10. bölümünde oynanan Dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımından ilk eleme adayı ise belli oldu. Survivor Ünlüler takımından Derya Can bu haftanın ilk eleme adayı oldu.

SURVİVOR'DA KİMLER DİSKALİFİYE OLDU?

Survivor'da Erman Altıkardeş ve Fatma Günaydın diskalifiye oldu. Peki Survivor'da Erman Altıkardeş ve Fatma Günaydın neden diskalifiye oldu?

SURVİVOR DİSKALİFİYE NEDEN YAŞANDI?

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Biz Erman'ın Survivor'a adepte olamadığını, devam edecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bu yüzden Survivor'a devam etmeyecek. Fatma'nın durumuna gelince, doktorumuz tarafından yapılan bütün incelemelerin sonunda ayağındaki rahatsızlığın tahminimizden daha yukarıda olduğunu gördük. Fatma maalesef yarışmaya devam edemeyecek." diye belirtti.