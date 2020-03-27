Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor'da diskalifiye şoku! Hangi yarışmacı adaya veda etti?

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2020’de birleşme partisine kısa süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gönüllüler takımından diskalifiye olan yarışmacıyı ve bu ismin yerine ünlüler takımından bir kişinin transfer olacağını duyurdu.

MERYEM DİSKALİFİYE OLDU

Gönüllüler takımında dizinden sakatlığı bulunan Meryem Kasap’ın, yapılan değerlendirmeler ve yarışmacının kararı ile diskalifiye olduğu açıklandı. Instagram hesabından haberi paylaşan Acun Ilıcalı, Meryem’in diskalifiye olması nedeniyle ünlüler takımından gönüllülere bir yarışmacının transfer edileceğini belirtti.

Acun Ilıcalı’nın bu kararı açıklamasının ardıdan Evrim Keklik büyük bir üzüntü yaşadı.

TÜRKİYE'DEN GELİŞLER DURDURULDU

Corona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada uçuşların büyük ölçüde iptal olmasıyla birlikte yarışmanın çekildiği Dominik'e de Türkiye'den gidiş gelişler durdurulmuştu.

Acun Ilıcalı, uçuş yasağı nedeniyle adaya yeni bir yarışmacı gelemeyeceği ise iki takım arasındaki dengenin ancak birbirinden transfer ile sağlanabileceğini duyurmuştu.