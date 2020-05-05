Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk olacak!

Survivor izleyicilerini bu akşam heyecan dolu bir bölüm bekliyor. Kum sahadaki futbol maçını kazanan takım ise iletişim oyununda Survivor’da bir ilki yaşayacak. Survivor iletişim oyununu kazanan takım, Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabından canlı yayın yapacak, sorulara cevap verecek.

Acun Ilıcalı sürpriz ödülü, “Survivor iletişim ödülünü kazanan takım bir ilki gerçekleştirecek. Benim Instagram hesabımdan canlı yayın yapacaklar. Survivor izleyicilerden gelen yorumları onlara ileteceğiz. Survivor tarihinin ilki olacak” sözleriyle duyurdu.

YUNUS EMRE İLE BERKAN ARASINDA TARTIŞMA

Survivor yeni bölümde iletişim oyununda ekrana gelen futbol oyunu müthiş bir mücadeleye sahne olacak ve oyunda sinirler gerilecek. Survivor fragmanında dikkat çeken ise Yunus Emre ile Berkan arasındaki tartışma oldu.