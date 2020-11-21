21 Kasım 2020 Cumartesi 23:17 | Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı duyurdu: Masterchef'te Uğur Yılmaz Deniz yarışmadan kovuldu
MasterChef'te Uğur Yılmaz Deniz yarışmadan kovuldu. Acun Ilıcalı yaptığı son dakika açıklamasında Uğur Yılmaz Deniz'in yarışmayla ilişiğinin kesildiğini bildirdi.
Tv8'in sevilen yarışması MasterChef'te son dakika gelişmesi yaşandı. Acun Ilıcalı, yarışmacı Uğur Yılmaz Deniz'in yarışmadan kovulduğunu açıkladı. İzleyiciler, Uğur Yılmaz'ın neden kovulduğunu merak ediyor.
UĞUR YILMAZ DENİZ MASTERCHEF'TEN NEDEN KOVULDU?
Acun Ilıcalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir." ifadelerini kullandı