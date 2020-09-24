24 Eylül 2020 Perşembe 16:59 | Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı duyurdu! İşte yeni dijital platformunun adı
Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için kolları sıvadı. Yeni bir platform kuran Ilıcalı, yeni projesinin adını sosyal medya hesabından duyurdu.
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, dijital TV platform altyapısı kurdu. Başarılarıyla tanınan Ilıcalı, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni platformun adının "Exxen" olacağını duyurdu.
ÜNLÜ İSİMLERLE ÇALIŞACAK
Acun Ilıcalı, konsept olarak Netflix ve BluTV'ye rakip olarak yeni bir platform kurdu. Yeni platformunda yarışmalara ağırlık verecek olan Ilıcalı, Cem Yılmaz, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç gibi isimlerle çalışacak. Bugün Instagram hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, "Yeni dijital platformumuz Exxen'de yakında beraberiz" dedi.
Öte yandan Ilıcalı'nın yeni platformunda yarışmaların yanı sıra orijinal dizi ve filmler de olacak.