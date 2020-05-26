Acun Ilıcalı dünya rekorunu kırdı

Acun llıcalı sosyal medya platformu Instagram'da yaptığı canlı yayın 2 milyon izleyiciyi geçerek dünya rekoru kırdı.Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da Acun Ilıcalı, daha önce gönüllüler takımıyla yaptığı Instagram canlı yayınında 1 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde, dünya rekorunun iki milyon olduğunu ve 25 Mayıs Pazartesi günü Survivor'da bu rekoru kırmayı deneyeceklerini açıklamıştı.

3 MİLYON İZLEYİCİYLE REKOR KIRILDI

Acun Ilıcalı, dün akşam saat 23.30'da açtığı canlı yayında iki dakika içinde 3 milyon izleyiciye ulaşarak, daha önce 2 milyon izleyici ile ünlü rapçi Tekashi69'a ait olan dünya rekorunu kırdı.