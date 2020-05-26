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  3. Acun Ilıcalı dünya rekorunu kırdı
26 Mayıs 2020 Salı 09:40 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı dünya rekorunu kırdı

Acun Ilıcalı dünya rekorunu kırdı

Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, 25 Mayıs saat 23.30'da açtığı canlı yayınla dünya genelinde Instagram canlı yayın rekorunun yeni sahibi oldu. Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmacılarının da katıldığı Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyici sayısına ulaşıldı.

Acun llıcalı sosyal medya platformu Instagram'da yaptığı canlı yayın 2 milyon izleyiciyi geçerek dünya rekoru kırdı.Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da Acun Ilıcalı, daha önce gönüllüler takımıyla yaptığı Instagram canlı yayınında 1 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde, dünya rekorunun iki milyon olduğunu ve 25 Mayıs Pazartesi günü Survivor'da bu rekoru kırmayı deneyeceklerini açıklamıştı.

3 MİLYON İZLEYİCİYLE REKOR KIRILDI

Acun Ilıcalı, dün akşam saat 23.30'da açtığı canlı yayında iki dakika içinde 3 milyon izleyiciye ulaşarak, daha önce 2 milyon izleyici ile ünlü rapçi Tekashi69'a ait olan dünya rekorunu kırdı. 


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