Acun Ilıcalı Demet Özdemir'le setten paylaştı! Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlıyor?

TV8’in yeni dizisi 'Doğduğun Ev Kaderindir', ilk bölümüyle 25 Aralık Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşacak. Yapımını OGM Pictures'ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı’nın senaryosonu kaleme aldığı dizinin reyting macerası şimdiden merak konusu oldu.

ACUN ILICALI'DAN SET PAYLAŞIMI

Diziyle ilgili paylaşımlar ise sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandırdı. Son olarak Acun Ilıcalı, dizinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'la setten bir kareyi Instagram'dan paylaştı. Ilıcalı'nın paylaşımı diziseverlerde merak uyandırdı.