Acun Ilıcalı dede oluyor! Banu Ilıcalı'dan hamilelik müjdesi
Acun Ilıcalı'nın 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı'nın, dört buçuk aylık hamile olduğu öğrenildi. Ilıcalı'nın dede olacağı müjdesi ailede bayram etkisi yarattı.
Acun Ilıcalı’nın üç yıl önce Efe Ceyhun ile evlenen büyük kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu öğrenildi. Şu an dört buçuk aylık hamile olduğu ve bir kız bebek beklediği söylenen Banu Ilıcalı’nın, mutlu haberi babasına ‘Dede oluyorsun’ diyerek verdiği belirtildi.
Öte yandan Acun Ilıcalı'nın 4 kızı var.