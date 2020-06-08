Acun Ilıcalı dede olmak için gün sayıyor! Banu Ilıcalı'dan karnı burnunda poz

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, üniversitede tanıştığı Efe Ceyhun ile 3 yıl önce görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Mutlu bir evliliği olan Banu Ilıcalı, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

KARNI BURNUNDA POZU ORTAYA ÇIKTI

Babasının popülerliğinin yanı sıra özel hayatını gizli yaşayan ve sosyal medya hesabında dahi sadece yakın arkadaşlarını kabul eden Banu Ilıcalı, hamilelik sürecini de gözlerden uzak yaşıyor. Şimdilerde 8,5 aylık hamile olan 30 yaşındaki Ilıcalı'nın ilk hamilelik pozu da bir arkadaşının Instagram'da paylaşmasıyla ortaya çıktı.