'Çalıntı programı durdurun'
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fox TV’de yayımlanan Zuhal Topal’la Sofrada formatının TV8’de yayımlanan Yemekteyiz programından çalındığını iddia ederek dava açmıştı.
Neslihan KESKİN
Ilıcalı, program yayınının durdurulması için ihtiyati tedbir talebinde bulundu. Davaya cevap veren Fox TV ise, kendi programlarının yurtdışında yayımlanan ‘Momsters’ adlı program formatının bir uyarlaması olduğunu iddia etti. Mahkeme, iki programın formatının benzer olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi.