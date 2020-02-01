Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9856
  • 6,64
  • 304.875
  • 119140
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Yıldız futbolcu Survivor 2020'nin kadrosuna dahil oldu

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Yıldız futbolcu Survivor 2020'nin kadrosuna dahil oldu

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Yıldız futbolcu Survivor 2020'nin kadrosuna dahil oldu

Survivor 2020'nin başlamasına az bir süre kala kadroda kimlerin yer alacağı yavaş yavaş belli oluyor. Ersin Korkut ve Emrah'ın oğlu Tayfur'un ünlüler kadrosunda yer aldığının ortaya çıkmasının ardından, yıldız bir futbolcunun da Survivor'da ter dökeceği öğrenildi.

Şubat ayında ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor'da yarışmacılar da yavaş yavaş belli oluyor. Ünlüler-Gönüllüler formatında sürecek olan Survivor 2020'de sürpriz ismi Acun Ilıcalı Instagram hesabından açıkladı.

SERCAN YILRIDIM DA SURVIVOR'DA

Acun Ilıcalı, Bursaspor ve Galatasaray'da forma giymiş olan futbolcu Sercan Yıldırım'ın Survivor 2020 kadrosunda olacağını belirtti ve kendisine başarılar diledi.


Aslı Enver barışma iddialarına son noktayı koydu!
Kadın'ın Şirin'i özüne döndü! Kıvırcık saçlarından eser kalmadı
İhaneti affetti! Eşiyle el ele görüntülendi
Flaşlar patlayınca panikledi! Kız arkadaşını yalnız bıraktı
'Akrabalarımla görüşmüyorum'
<p>Paylaşımda, ´Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde, eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dö

İletişim Başkanlığından Deprem Harcamaları Paylaşımı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Dünyanın en pahalı yiyecekleri

NASA uzay teleskobu Spitzer'e veda etti