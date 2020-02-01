Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Yıldız futbolcu Survivor 2020'nin kadrosuna dahil oldu
Survivor 2020'nin başlamasına az bir süre kala kadroda kimlerin yer alacağı yavaş yavaş belli oluyor. Ersin Korkut ve Emrah'ın oğlu Tayfur'un ünlüler kadrosunda yer aldığının ortaya çıkmasının ardından, yıldız bir futbolcunun da Survivor'da ter dökeceği öğrenildi.
Şubat ayında ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor'da yarışmacılar da yavaş yavaş belli oluyor. Ünlüler-Gönüllüler formatında sürecek olan Survivor 2020'de sürpriz ismi Acun Ilıcalı Instagram hesabından açıkladı.
SERCAN YILRIDIM DA SURVIVOR'DA
Acun Ilıcalı, Bursaspor ve Galatasaray'da forma giymiş olan futbolcu Sercan Yıldırım'ın Survivor 2020 kadrosunda olacağını belirtti ve kendisine başarılar diledi.