Acun Ilıcalı bombayı patlattı: Feyyaz Yiğit yeni projesiyle Exxen'de

Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen'de yer alacak isimleri açıklamaya devam ediyor. Daha önce Konuşanlar programıyla tanınan Hasan Can Kaya ile anlaştığını açıklayan Acun Ilıcalı, oyuncu senarist ve şarkıcı Feyyaz Yiğit ile de anlaştıklarını da açıkladı.

Instagram hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı, 'Feyyaz Yiğit yeni projesiyle çok yakında EXXEN'de... Mutluyuz' ifadelerini kullandı.

FEYYAZ YİĞİT KİMDİR?

Feyyaz Yiğit 1 Temmuz 1988 tarihinde Düzce’de dünyaya geldi. 32 yaşında olan ve yazar, müzisyen ve aynı zamanda oyuncu olan ünlü isim Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde Resim bölümünde eğitim aldı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümüne girdi. İlk olarak Okan Bayülgen’in Disko Kralı isimli programında yer alan ve burada yaptığı skeçlerle oldukça tanınan ünlü isim, ardından oynadığı filmler ve yazdığı kitaplar ile profesyonel yaşamını devam ettirdi.

Feyyaz Yiğit filmleri arasında Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü bulunuyor. Ünlü isim bu iki filmde oyunculuğun yanı sıra senaristlik de yaptı. Ünlü ismin kitapları arasında ise Olduğu Kadar, Aptal ve 8-9 Senedir Kendimi İyi Hissetmiyorum yer alıyor. Feyyaz Yiğit eşi ile 2018 yılında dünya evine girdi. Ünlü isim son olarak ekranların en çok izlenen dizilerinden bir tanesi olan Menajerimi Ara dizisinde konuk oyuncu olarak yer almış ve performansıyla yine izleyenlere keyifli anlar yaşatmıştı. Star TV'de 18 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen Menajerimi Ara'nın 9. bölümünde konuk oyuncu olan ünlü oyuncu; yeni projesinde bir cerraha hayat vermeyi planlarken, büyük bir problemle karşı karşıya kaldığı bir rol canlandırmıştı.