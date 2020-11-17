17 Kasım 2020 Salı 17:30 | Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Exxen için ünlü komedyenle anlaştı
Acun Ilıcalı, Exxen platformu için YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Konuşanlar programıyla adını geniş kitlelere duyuran Hasan Can Kaya ile anlaştı. Ilıcalı, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu.
YouTube kanalı üzerinden yayınlanan programında ünlü isimleri konuk alan Hasan Can Kaya'nın programı bundan sonra Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanacak.
MÜJDEYİ BİZZAT VERDİ
TV8'in yanı sıra Exxen adını verdiği yeni bir platform kuran Acun Ilıcalı, yeni projelerini yavaş yavaş duyurmaya başladı. Yarışma ve dizilerin yer alacağı platformda Hasan Can Kaya'da Konuşanlar isimli programını sunacak. Kaya ile çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşıp müjdeli haberi veren Ilıcalı "Hasan Can Kaya ile Konuşanlar Exxen'de, hepimize hayırlı olsun" dedi.