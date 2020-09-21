Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyasında ne kadar bağış topladı?
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uzaktan eğitim sürecinde evlerinde bilgisayar ya da tablet gibi iletişim araçları bulunmayan öğrenciler için kampanya başlattı. Ilıcalı, dün akşam TV8 kanalı üzerinden canlı yayın gerçekleştirdi. Peki, Acun Ilıcalı'nın bilgisayar kampanyası için toplam ne kadar bağış desteği sağlandı? İşte geceden tüm detaylar...
Acun Ilıcalı'nın bilgisayar kampanyası için dün akşam destek gecesi düzenlendi. TV8 ekranlarında gerçekleştirilen bilgisayar kampanyası canlı yayınında, 'Haydi Şimdi' sloganı kullanıldı. SMS bağışı için 10 TL bağış kabul edilirken, en az 100 bin TL bağış yapanlar ise bu desteklerini canlı yayında gerçekleştirdi. Her bir bilgisayar için 3 bin TL destek talep eden Acun Ilıcalı, kendisi de kızları adına bağışta bulundu. Peki, Acun Ilıcalı'nın bilgisayar kampanyası için toplam destek tutarı ne kadar oldu? İşte o detaylar...
Her bilgisayar için 3 bin TL olarak belirlenen bağış tutarı kapsamında SMS gelirleri hariç toplam 7,5 milyon TL bağış toplandı. Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı yayına bağlanıp "Baba biz 3 kardeş yardım yapacağız ama senin açıklamanı istiyoruz" dedi. Acun Ilıcalı, "Ben de kızlarım adına 500 bin lira bağışlıyorum" dedi.
Yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent ise öğrenciler için 200 bin TL bağış yaptı. Fenomen ve iş insanı Selin Ciğerci ile futbolcu eşi Gökhan Çıra da 200 bin TL bağışladı.
Atasay adına yayına bağlanan temsilci 500 bin lira bağış yaptıklarını açıkladı.
Gecenin en yüksek bağışçısı ise Bahçeşehir Eğitim Kurumları oldu. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu başkanı Hüseyin Yücel canlı yayına bağlanarak 1 milyon lira bağışladıklarını duyurdu.
Öte yandan diğer isimler şöyle;
Mesut Özil - 250 bin TL
Kızılay Başkanı - 250 bin TL
Haluk Levent - Ahbap Derneği Başkanı olarak 200 Bin TL
Rezan Epözdemir - 100 bin tl
Acun Ilıcalı - 500 bin tl
Tayfun Acar - 100 Bin TL
Selin Ciğerci - 200 Bin TL
Hüseyin Yücel - 1 Milyon TL
Eda Kosif - 501 Bin TL
Levent Uysal - 200 Bin TL