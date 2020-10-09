09 Ekim 2020 Cuma 08:01 | Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı 'Arnavut Kaldırımı'na 110 bin TL ödeyecek
- NESLİHAN KESKİN
Şarkıcı Demet Sağıroğlu ile besteci Görol Ağırbaş, Acun Ilıcalı'ya açtıkları telif davasını kazandılar.
Şarkıcı Demet Sağıroğlu ile besteci Görol Ağırbaş, kendilerine ait olan ‘Arnavut Kaldırımı’ adlı eserin 3 ayrı televizyon kanalındaki ‘O Ses Türkiye’, ‘O Ses Çocuklar’ ve ‘Rising Star’ adlı yarışmalarda 16 kez izinsiz kullanılmasıyla ilgili Acun Ilıcalı’ya açtığı telif davasını kazandı. Mahkeme, 55 bin 200’er lira tazminatın 7 yıllık faiziyle Acun Medya Prodüksiyon şirketinden alınarak Sağıroğlu ve Ağırbaş’a ödenmesine hükmetti.