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  3. Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a MasterChef geliyor! Survivor'da bir ilk..

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a MasterChef geliyor! Survivor'da bir ilk..

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a MasterChef geliyor! Survivor'da bir ilk..

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'a MasterChef geliyor. Acun Ilıcalı yarışmanın son bölümünde yaptığı açıklamayla izleyicileri ve yarışmacıları sevindirici haberi verdi. Ödül oyununda oynanacak MasterChef yarışması Somer Şef ve Mehmet Şef'in katılımıyla gerçekleşecek.

Sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor’dan sevindirici haber. Ekranların başarılı yarışması Survivor heyecan ve eğlence dolu bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Acun Ilıcalı yarışmanın son bölümünde sevindirici haberi izleyicilere verdi. Survivor’ın ödül oyununda ünlüler takımı ile gönüllüler takımı arasında MasterChef oynanacak. 

MEHMET, SOMER VE DANİLO ŞEF YAYINA KATILACAK

Gönüllüler ve ünlüler takımı arasında oynanacak MasterChef oyununa Danilo, Somer ve Mehmet şef uzaktan bağlanacak. Mehmet Şef İstanbul’dan, Somer Şef ise Avusturalya’dan bağlanacak. Yarışmacılar yaptıkları yemekleri Acun Ilıcalı ve ekibine tadım yaptıracak. Günün sonunda ise kazanan takım kendi yaptıkları yemekleri yiyebilecek. 


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