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  3. Acun Ilıcalı açıkladı: O Ses Türkiye jürisinde değişiklik olacak!
28 Mayıs 2020 Perşembe 12:41 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı açıkladı: O Ses Türkiye jürisinde değişiklik olacak!

Acun Ilıcalı açıkladı: O Ses Türkiye jürisinde değişiklik olacak!

Acun Ilıcalı, yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye yarışmasıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın oturduğu yarışmanın yeni sezonunda değişikliğe gideceklerini açıkladı.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında, 'O Ses Türkiye' yarışması ile ilgili soru üzerine çarpıcı açıklamalar yaptı. Acun Ilıcalı; Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'dan oluşan 'O Ses Türkiye' jürisinde bu yıl değişiklik olacağını duyurdu.

Başarılı televizyoncu, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" dedi.

ÇEKİMLER EYLÜLDE BAŞLAYACAK

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olan Ilıcalı, 'O Ses Türkiye' çekimlerinin eylül ayında başlayacağını söyledi.

'SEYİRCİSİZ OLABİLİR'

Öte yandan corona virüs nedeniyle programda değişiklikler yaşanabileceğini de söyleyen Ilıcalı, "Olan şartlar ne ise ona göre yapacağız. Belki seyircisiz olabilir, çözümünü buluruz. Hiç yapmamamız gerekiyorsa da, yapmayız" dedi.


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