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11 Haziran 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 08:00

Açıkhava'da 'Yaz Oyunları' başlıyor

Açıkhava'da 'Yaz Oyunları' başlıyor

İstanbullu sanatseverler, bu yaz tiyatroya doyacak. İBB Şehir Tiyatroları, sezonun ilgiyle izlenen oyunlarını bu akşamdan itibaren Harbiye Açıkhava'da sahneleyecek.

İBB Şehir Tiyatroları’nın artık bir gelenek haline getirdiği 'Yaz Oyunları' bugün start alıyor. Sezon boyunca beğeniyle izlenen ‘Felatun Bey ile Rakım Efendi’, ‘Hastalık Hastası’, ‘Bizim Aile’, ‘Amanvermez Avni’ ve Cibali Karakolu’ oyunlarının yer aldığı organizasyon, 16 Haziran'a kadar Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde seyircisini selamlayacak. Etkinlik Arda Aydın, Aslı Aybars ve Bekir Aksoy’un rol aldığı ‘Felatun Bey ile Rakım Efendi’ bu akşam başlayacak. Moliere’in yazdığı Tolga Yeter’in yönettiği ‘Hastalık Hastası’ 12 Haziran, Sadık Şendil’in ölümsüz eseri ‘Bizim Aile’ 13 Haziran, Ebu’s Süreyya Sami’nin kaleme aldığı ‘Amanvermez Avni' 15 Haziran, Henri Keroul ve Albert Barre'in tarafından yazılan Nedret Denizhan’ın ise yönettiği Cibali Karakolu ise 16 Haziran’da sanatseverlerin karşısına çıkacak.   

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