Açıkgöz ailesi paramparça! Hadise'nin ardından Derya da kardeşini sildi
Açıkgöz ailesindeki kriz devam ediyor. Annelerinin intihar teşebbüsünün ardından araları açılan Hadise ile Hülya Açıkgöz kardeşler, adeta düşman kesildi. Birbirlerini silen kardeşlerin ardından bir hamle de Derya Açıkgöz'den geldi. Hadise'den sonra şimdi de küçük kardeşi Derya, ablası Hülya'yı silerek ona olan tepkisini gösterdi.
Her şey, anne Gülnihal Açıkgöz'ün 2018 yazında intihara teşebbüs etmesiyle başladı. Çok zor günler geçiren Hadise, o zaman menajerliğini de yapan ablası Hülya Açıkgöz ile darıldı. İki kardeş arasındaki kriz, mahkeme koridorlarına taşındı. Sosyal medyada da birbirlerine ağır göndermeler yapan ikili arasındaki kavganın nedeni ise maddi konulardı…
ŞİMDİ DE DERYA SİLDİ
Hadise'den sonra şimdi de küçük kardeşi Derya, ablası Hülya'yı silerek ona olan tepkisini gösterdi.
KARİYERİNİ BIRAKTI
Hadise ile Hülya Açıkgöz arasındaki kavga, şimdi ise küçük kardeş Derya'ya sıçradı. Gülnihal Hanım'ı da alıp Belçika'ya dönen güzel modacı, kariyerini de ikinci plana attı. Annesinin her şeyiyle ilgilenen Derya Açıkgöz, önceki gün sürpriz bir hamle yapıp abla Hülya Açıkgöz'ü Instagram'dan sildi. Böylece büyük abla Hülya, bütün aileden veto yemiş oldu!