Acemi Cadı'nın Ayşegül'ü Merve Boluğur ile Toygar'ı Kaan Yılmaz yıllar sonra bir arada!

2006 yılında Kanal D’de yayınlanmaya başlayan ve daha sonra Star Tv’de geçen Acemi Cadı dizisi oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi. Merve Boluğur, Kaan Yılmaz, Billur Yazgan ve Kubilay Güleçoğlu yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla o anları ölümsüzleştirdi.



Dizide Togyar karakterini canlandıran Kaan Yılmaz yaptığı paylaşıma: “Tekrar birlikte olmak inanılmaz güzel! Özleşmiş olmak ayrı güzel! Nuluştuğumuz için çok mutluyum, canlarım!” açıklamasını yazdı.

Merve Boluğur’un Kaan Yılmaz ile yıllar önce verdiği pozu yeniden vermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.