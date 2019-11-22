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Açelya Akkoyun gözyaşlarına boğuldu

Açelya Akkoyun gözyaşlarına boğuldu

Hafta içi her gün saat 13.00’te 360 ekranlarında yayınlanan Açelya Akkoyun’la “Akla Takılanlar” programının bugünkü “Öğretmenler Günü” özel bölümünde duygusal anlar yaşandı.

Başarılı sunucu “Öğretmenler Günü” bölümünde; Psikolog – Yazar Doğan Cüceloğlu, öğrencilerinin hayatına dokunan Mardinli sınıf öğretmeni Murat Turgut ve tekerlekli sandalyedeki öğrencisi ile yaptığı dansla gündeme oturan Samsunlu beden eğitimi öğretmeni Çağlar Özdemir’i konuk etti. Güzel sunucu programın ilerleyen dakikalarında ekip arkadaşlarının yaptığı sürprizle gözyaşlarına boğuldu.

“Akla Takılanlar” ekibi, başarılı sunucunun hayatında iz bırakan ortaokuldaki Türkçe öğretmeni Sevil Uykucu’yu programın ilerleyen dakikalarında stüdyoya getirerek Açelya Akkoyun’a sürpriz yaptı. Uzun süredir görmediği öğretmenini karşısında gören başarılı sunucu gözyaşlarına hâkim olamadı.

Diğer konukların da duygulandığı programda Açelya Akkoyun öğretmeni Sevil Uykucu ile hasret giderdi.


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