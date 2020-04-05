Karantina gölgesinde kutlama!Ailesine sarıldı...
Eski spiker şimdilerin şarkıcısı Defne Samyeli karantina günlerini ailesi ile birlikte geçiriyor. Samyeli önceki gün annesinin yeni yaşını kutladığı mesajını, sosyal medyadan yaptığı paylaşım aracılığıyla takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi. Defne Samyeli aile pozlarına devam etti. Sonrasında kardeşi Sühan Samyeli ile evde verdikleri sportif pozları sosyal medyadan yayımladı. Kardeşi Sühan Samyeli ile spor yaptıklarını söylediği fotoğraflara beğeni yağdı.
Annesi Sendegül Samyeli ile birlikte çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Samyeli, şu notu düştü:
"Canım annem, iyi ki doğmuşsun. Nice mutlu, sağlıklı yaşların olsun inşallah. Benim güzel ailem, size olan sevgim tarifsiz."
Defne Samyeli'nin kızları da anneannelerinin doğum gününde hazır bulundu.