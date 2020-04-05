Karantina gölgesinde kutlama!Ailesine sarıldı...

Defne Samyeli, karantina günlerini ailesi ile birlikte geçiriyor. Dün annesinin doğum gününü duygusal bir mesaj ile kutlayan Defne Samyeli aile fotoğraflarını takipçileri ile paylaşmıştı.

Annesi Sendegül Samyeli ile birlikte çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Samyeli, şu notu düştü:

"Canım annem, iyi ki doğmuşsun. Nice mutlu, sağlıklı yaşların olsun inşallah. Benim güzel ailem, size olan sevgim tarifsiz."

Defne Samyeli'nin kızları da anneannelerinin doğum gününde hazır bulundu.