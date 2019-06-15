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ABD'li oyuncu favori Türk restoranını TV programında açıkladı

ABD'li oyuncu favori Türk restoranını TV programında açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde doğan ünlü dizi oyuncusu Dolores Catania favori Türk restoranını katıldığı televizyon programında izleyicilerle paylaştı.

New Jersey’nin Paterson şehrinde uzun süre yaşayan ünlü dizi oyuncusu Dolores Catania Türk yemeklerine hayran olduğunu NBC4 televizyonunda açıkladı. ABD’de başladığı günden bu yana izlenme rekorları kıran “The Real Housewives of New Jersey ” nin yıldız oyuncusu Catania ünlü Türk restoranı Toros’u çok beğendiğini ve sık sık gittiğini açıkladı.

Catania: ” Sadece Türk yemekleri değil tatlılarına da hayranım. Her geldiğimde mutlaka sütlaç, baklava ve kadayıf yerim”  dedi. NBC4 televizyon kanalında hayatını anlattığı programda en çok beğendiği mekan olduğu için Toros Restoran’ın Paterson şubesinde çekilmesini istediğini belirten ünlü oyuncu Türk yemeklerini çok beğendiğini söyledi. Toros Restoranların sahibi Hüseyin Bayram yaptığı açıklamada,”Dolores Catania’na bizlere çok büyük heycan yaşattı. Toros restoranı tercih ettiği için, kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum “ ifadelerini kullandı.

(Forum USA)

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