ABD'li şarkıcı Miley Cyrus ve Liam Hemsworth boşandı

Cyrus’un sözcüsü ayrılık iddialarını doğrulayan bir açıklama yapıp “Liam ve Miley ayrılma kararı aldı” ifadesini kullandı, hayranlardan ‘sürece saygı duymalarını’ istedi. People sitesine konuşan sözcü, “Bakımı üstlendikleri tüm hayvanların ebeveyni olarak kalmaya devam edecekler” dedi. 26 yaşındaki Cyrus ve bir dargın bir barışık olduğu 29 yaşındaki Hemsworth, Aralık 2018’de evlenmişti. Cyrus ilişkilerini ‘eşsiz’ ve ‘modern’ olarak tanımlamıştı.