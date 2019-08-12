Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,4984
  • 6,1558
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. ABD'li şarkıcı Miley Cyrus ve Liam Hemsworth boşandı

ABD'li şarkıcı Miley Cyrus ve Liam Hemsworth boşandı

ABD'li şarkıcı Miley Cyrus ve Liam Hemsworth boşandı

ABD’li şarkıcı Miley Cyrus ve oyuncu Liam Hemsworth 8 aylık evliliklerini bitirdi.

Cyrus’un sözcüsü ayrılık iddialarını doğrulayan bir açıklama yapıp “Liam ve Miley ayrılma kararı aldı” ifadesini kullandı, hayranlardan ‘sürece saygı duymalarını’ istedi. People sitesine konuşan sözcü, “Bakımı üstlendikleri tüm hayvanların ebeveyni olarak kalmaya devam edecekler” dedi. 26 yaşındaki Cyrus ve bir dargın bir barışık olduğu 29 yaşındaki Hemsworth, Aralık 2018’de evlenmişti. Cyrus ilişkilerini ‘eşsiz’ ve ‘modern’ olarak tanımlamıştı. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

ABD'li şarkıcı Miley Cyrus ve Liam Hemsworth boşandı
Reynmen sözünü tuttu
Neslihan Atagül meyve topladı, konserve yaptı
Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım
Aslı ve Murat'ın 'Bora Bora' tatili
<p>Bursa´nın İznik ve Orhangazi ilçelerine kıyısı bulunan İznik Gölü´nün rengiyle görenleri büyüledi

İznik Gölü turkuaz rengiyle görenleri büyüledi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor... Gramı 400 lira

Acemi kasaplar hastanelik oldu