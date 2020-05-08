ABD'li Della Miles kriz yönetimine hayran kaldı: Bizimkilere eğitim versinler!

Türkiye'nin kriz yönetimine hayran kalan Della Miles, önceki gün Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

“Amerikan vatandaşı olarak, Türk milletine bir dilekçe versem, Başta Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Fahrettin Koca’yı 6 aylığına, Trump ve ekibine devlet ve kriz yönetimi konusunda eğitim vermek için ABD’ye göndermeyi kabul ederler mi acaba? Saydığım bu Türk yöneticiler eminim ABD’de bizimkilere eğitim verseler, ABD’nin yönetim kalitesi bir anda çok ama çok artacaktır.”