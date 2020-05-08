ABD'de yaşayan Süreyya Yalçın: Keşke şuan vatanımda olsaydım!

Süreyya Yalçın iş insanı Ozan Baran ile Ocak 2016’da evlenip Amerika Miami’ye gelin gitmişti. Çift geçen yaz tatile geldikleri Türkiye’de aralık ayına kadar kalıp Amerika’ya dönmüştü.

Yakın arkadaşı Sinem Yıldırım, Mag dergisi adına sosyetik güzelle röportaj yaptı. Sosyetik güzel karantina günlerini nasıl geçirdiğini anlattı.

'CİDDİYETİN FARKINDA DEĞİLDİM'

Süreyya Yalçın, “Çin’de ilk ölümler başladığında işin ciddiyetinin farkında değildim. Salgın tüm dünyaya yayılmaya başlayınca çok etkilenip korktum.

'KEŞKE VATANIMDA OLSAYDIM'

Eşim üzülmemem için bana haberleri izlettirmiyor. Gerçekten de korku içindeyim. İleriye dönük hiçbir plan, program yapamıyorum. Şu an vatanımda olmayı çok ama çok isterdim” dedi.