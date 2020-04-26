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  3. ABD'de TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel: 12 ceset taşıdım

ABD'de TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel: 12 ceset taşıdım

ABD'de TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel: 12 ceset taşıdım

ABD'de TIR şoförlüğü yapan oyuncu Tolga Karel, salgınla mücadelede Amerika'nın sağlık sisteminin yetersiz bir boyutta olduğunu gözler önüne seren açıklamalarda bulundu.

Bir böbrek filmi için kendisinden oldukça fahiş bir fiyat talep edildiğini anlatan Karel, New York’a gittiğinde TIR’ının soğutmalı dorsesinde 12 ceset taşıması için teklif aldığını söyledi. Karel, korona nedeniyle hayatını kaybeden12 kişinin cesedini bir morga taşıdığını belirtti. 


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