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  3. Aamir Khan yaptığı sıra dışı yardımla yine gönülleri fethetti

Aamir Khan yaptığı sıra dışı yardımla yine gönülleri fethetti

Aamir Khan yaptığı sıra dışı yardımla yine gönülleri fethetti

Bollywood yıldızı Aamir Khan, yaptığı yardımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Khan, son olarak görülmemiş bir yardım kampanyasına imza attı.

Hindistanlı aktör Aamir Khan, hiç alışılmadık bir bağışta bulundu; kişi başı 1 kg un. Sadece 1 kg un olduğu için pek çok insan yardımı almaya gelmedi. Bu yardımı kabul eden herkes, 15 bin rupi’yi de un paketlerinde buldu.

Sosyal medyada "Yani gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı" diye paylaşımlar yapıldı. 15 bin rupi, 1375 TL ediyor.


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