Aamir Khan yaptığı sıra dışı yardımla yine gönülleri fethetti

Hindistanlı aktör Aamir Khan, hiç alışılmadık bir bağışta bulundu; kişi başı 1 kg un. Sadece 1 kg un olduğu için pek çok insan yardımı almaya gelmedi. Bu yardımı kabul eden herkes, 15 bin rupi’yi de un paketlerinde buldu.

Sosyal medyada "Yani gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı" diye paylaşımlar yapıldı. 15 bin rupi, 1375 TL ediyor.