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  • 90'lı yıllarda Bizimkiler dizisinde oynamıştı... Atılay Uluışık ekranlara geri dönüyor
21 Aralık 2020 Pazartesi 12:10 | Son Güncelleme:

90'lı yıllarda Bizimkiler dizisinde oynamıştı... Atılay Uluışık ekranlara geri dönüyor

90'lı yıllarda Bizimkiler dizisinde oynamıştı... Atılay Uluışık ekranlara geri dönüyor

1989 – 2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Ali karakteri ile akıllara kazınan oyuncu Atılay Uluışık ekranlara geri dönüyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Teşkilat dizisi ile izleyici karşısına çıkma hazırlanan Uluışık hayranlarını sevindirdi.

90 yıllarda Bizimkiler dizisinde oynayan ve o dönemlerde henüz çocuk olan Atılay Uluışık yeni dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Uluışık, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Teşkilat dizisi ile yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda Atılay Uluışık’ın yanı sıra Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman ve Ezgi Şenler gibi ünlü isimler de rol alacak. İstihbarat teşkilatının kullandığı aletleri, yöntemleri, eğitimleri bire bir gösterecek olan olan Teşkilat dizisi gerçek MİT karargahını inşa ederek istihbaratçıların özel hayatlarını da konu alacak.

Teşkilat dizisinin ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Tims&B'nin TRT 1 için çekeceği dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor. 

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