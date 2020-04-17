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  3. 9 yıllık evlilikte mutsuz son! Ferit Aktuğ ve Bahar Özdoğan boşanıyor

9 yıllık evlilikte mutsuz son! Ferit Aktuğ ve Bahar Özdoğan boşanıyor

9 yıllık evlilikte mutsuz son! Ferit Aktuğ ve Bahar Özdoğan boşanıyor

2011 yılında dünyaevine giren oyuncu Ferit Aktuğ ile Bahar Özdoğan çiftinden kötü haber geldi. Özel hayatlarında sıkıntı yaşayan çift, boşanmaya karar verdi.

Çok sayıda dizi, film ve reklamda rol aldıktan sonra “Ufak Tefek Cinayetler”de canlandırdığı Taylan karakteriyle yıldızı parlayan Ferit Aktuğ, özel hayatında sıkıntılı günler yaşıyor. Aktuğ, 2011 yılında eski antrenör ve oyuncu Bahar Özdoğan’la nikâh masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten iki çocuğu olmuştu.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; çift 3 ay önce evlerini ayırmış ve anlaşmalı olarak boşanmak üzere mahkemeye başvurmuş. Ancak dava, salgın nedeniyle adli tatile takılmış. Bahar Hanım davanın sonuçlanmasını beklemeden sosyal medyada eski soyadını kullanmaya başlamış.


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