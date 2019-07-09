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  3. 9 Temmuz Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı

9 Temmuz Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı

9 Temmuz Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı

İbrahim Selim sunuculuğunda gerçekleşen Oyna Kazan bilgi yarışması için 9 Temmuz ipucu sorusu ve editörün kıyağı aramaları yapılıyor. Saat 19:00 ve 21:30’da gerçekleşen yarışmada birbirinden zor ve eğlenceli sorular yarışmacılar ile buluşuyor. Online olarak internet üzerinden oynanan yarışma programı hem eğlendiriyor hem de para kazandırıyor. Oyna Kazan sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan ipucu sorusu da yarışmacılara avantaj sağlıyor. Ayrıca bir de editörün kıyağı var. İşte Oyna Kazan 9 Temmuz ipucu sorusu ve editörün kıyağı

Oyna Kazan 9 Temmuz ipucu sorusu ve editörün kıyağı aratılmaya başlandı. Sevilen bilgi yarışması Oyna Kazan her gün binlerce kişi tarafından online olarak oynanıyor. Akıllı telefonlar üzerinden oynanan yarışma programı Eleq ve Hadi’ye benziyor ama biraz daha farklı ilerliyor. İpucu sorusu ve editörün kıyağı da bu bağlamda büyük önem arz ediyor. Hem eğlenip hem de öğrenen yarışmacılar aynı zamanda para da kazanıyor. İşte 9 Temmuz Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı

Oyna Kazan 9 Temmuz ipucu sorusu henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

9 Temmuz editörün kıyağı belli oldu! Haberin devamından editörün kıyağına ulaşabilirsiniz.

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