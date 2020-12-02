9 Kere Leyla Netflix'e geldi mi? 9 Kere Leyla Netflix tarihi burada!
9 Kere Leyla filmi kasım ayında Netflix'te ilk fragmanı yayınlandı. Komedi türünde karşımıza çıkacak olan dizide güçlü oyuncu kadrosuyla Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Elçin Sangu başrollerde yer alıyor. Ezel Akay imzalı 9 Kere Leyla Netflix'e geldi mi? Beklenen film 9 Kere Leyla Netflix yayın tarihi...
9 Kere Leyla Netflix yayın tarihi belli oldu. Kasım ayında tanıtımı yayınlanan filmde Demet Akbağ, Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in başrollerinden yer aldığı filmde Fırat Tanış, Alican Yücesoy gibi isimlerde bulunuyor. İzleyicilere komedi tufanı yaşatacak olan 9 Kere Leyla'nın yönetmen koluğunda Ezel Akay yer alıyor. 9 Kere Leyla Netflix'e geldi mi?
9 KERE LEYLA NETFLİX'E GELDİ Mİ?
9 Kere Leyla Netflix yayın tarihi belli oldu. Film, 4 Aralık'ta seyirci ile buluşacak.
9 KERE LEYLA NETFLİX'E KONUSU NE?
Leyla ve Adem, yıllarca mutlu bir evlilik yaşadılar, ta ki güzel evlilik terapistleri Nergis, Adem’in kalbini çalana kadar. Görünüşte çok zengin olan Adem’in, bütün mal varlığının yönetimi ise Leyla’nın elindedir. Nergis ile aralarındaki engelleri kaldırmak için harekete geçen Adem, Leyla’yı kendinden uzaklaştırmaya çalışır.
Ancak bu girişimlerinin hepsi de başarısızlıkla sonuçlanır. Adem, sonunda Leyla’dan kesin olarak kurtulmanın en iyi yolunun onu öldürmek olduğuna karar verir. Gözü Nergis’ten başkasını görmeyen Adem, Leyla’yı ortadan kaldırmak için dokuz farklı girişimde bulunur. Ancak Leyla’yı öldürmek Adem’in sandığı kadar kolay değildir.
9 KERE LEYLA OYUNCULARI
Film'de usta oyuncular Haluk Bilginer ve Demet Akbağ'nın yanı sıra
Elçin Sangu
Fırat Tanış
Alican Yücesoy
Hakan Eke
Emre Kıvılcım
İhsan Ceylan
Hasan Eflatun Akay
Bertan Çelikkol
Kerime Obenik
Bimen Zartar
Reşit Berker Enhoş
Arda Cartı, yer alıyor