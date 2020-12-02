9 Kere Leyla Netflix'e geldi mi? 9 Kere Leyla Netflix tarihi burada!

9 Kere Leyla Netflix yayın tarihi belli oldu. Kasım ayında tanıtımı yayınlanan filmde Demet Akbağ, Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in başrollerinden yer aldığı filmde Fırat Tanış, Alican Yücesoy gibi isimlerde bulunuyor. İzleyicilere komedi tufanı yaşatacak olan 9 Kere Leyla'nın yönetmen koluğunda Ezel Akay yer alıyor. 9 Kere Leyla Netflix'e geldi mi?

9 KERE LEYLA NETFLİX'E GELDİ Mİ?

9 Kere Leyla Netflix yayın tarihi belli oldu. Film, 4 Aralık'ta seyirci ile buluşacak.

9 KERE LEYLA NETFLİX'E KONUSU NE?

Leyla ve Adem, yıllarca mutlu bir evlilik yaşadılar, ta ki güzel evlilik terapistleri Nergis, Adem’in kalbini çalana kadar. Görünüşte çok zengin olan Adem’in, bütün mal varlığının yönetimi ise Leyla’nın elindedir. Nergis ile aralarındaki engelleri kaldırmak için harekete geçen Adem, Leyla’yı kendinden uzaklaştırmaya çalışır.

Ancak bu girişimlerinin hepsi de başarısızlıkla sonuçlanır. Adem, sonunda Leyla’dan kesin olarak kurtulmanın en iyi yolunun onu öldürmek olduğuna karar verir. Gözü Nergis’ten başkasını görmeyen Adem, Leyla’yı ortadan kaldırmak için dokuz farklı girişimde bulunur. Ancak Leyla’yı öldürmek Adem’in sandığı kadar kolay değildir.

9 KERE LEYLA OYUNCULARI

Film'de usta oyuncular Haluk Bilginer ve Demet Akbağ'nın yanı sıra

Elçin Sangu

Fırat Tanış

Alican Yücesoy

Hakan Eke

Emre Kıvılcım

İhsan Ceylan

Hasan Eflatun Akay

Bertan Çelikkol

Kerime Obenik

Bimen Zartar

Reşit Berker Enhoş

Arda Cartı, yer alıyor