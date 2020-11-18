9 Kere Leyla ilk fragmanı yayında! 9 Kere Leyla Netflix'e ne zaman geliyor, konusu ne?

9 Kere Leyla Netflix'te ilk tanıtımı yapıldı. Eğlenceli ve komik sahnelere ev sahipliği yapan filmin oyuncu kadrosunda göz dolduruyor. Başrollerinde Demet Akbağ, Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yer aldığı filmde Fırat Tanış, Alican Yücesoy gibi isimlerde bulunuyor. Ezel Akay imzalı yeni film 9 Kere Leyla Netflix'e ne zaman geliyor, konusu ne?

9 KERE LEYLA NETFLİX'E NE ZAMAN GELİYOR?

9 Kere Leyla Netflix yayın tarihi duyuruldu. Film, 4 Aralık'ta seyirci ile buluşacak.

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9 KERE LEYLA NETFLİX'E KONUSU NE?

Leyla ve Adem, yıllarca mutlu bir evlilik yaşadılar, ta ki güzel evlilik terapistleri Nergis, Adem’in kalbini çalana kadar. Görünüşte çok zengin olan Adem’in, bütün mal varlığının yönetimi ise Leyla’nın elindedir. Nergis ile aralarındaki engelleri kaldırmak için harekete geçen Adem, Leyla’yı kendinden uzaklaştırmaya çalışır.

Ancak bu girişimlerinin hepsi de başarısızlıkla sonuçlanır. Adem, sonunda Leyla’dan kesin olarak kurtulmanın en iyi yolunun onu öldürmek olduğuna karar verir. Gözü Nergis’ten başkasını görmeyen Adem, Leyla’yı ortadan kaldırmak için dokuz farklı girişimde bulunur. Ancak Leyla’yı öldürmek Adem’in sandığı kadar kolay değildir.