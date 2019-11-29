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  3. 8,5 aylık hamile Damla Ersubaşı ihanet iddialarıyla ilgili konuştu! Eşiyle barıştılar mı?

8,5 aylık hamile Damla Ersubaşı ihanet iddialarıyla ilgili konuştu! Eşiyle barıştılar mı?

8,5 aylık hamile Damla Ersubaşı ihanet iddialarıyla ilgili konuştu! Eşiyle barıştılar mı"

Geçen hafta eşi tarafından aldatıldığına dair haberlerle magazin gündemine oturan oyuncu Damla Ersubaşı, önceki gün Esra Balamir'in doğum günü partisine katılanlar arasındaydı.

Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ersubaşı, ihanet iddialarıyla ilgili şöyle konuştu: "Mustafa gerekli açıklamayı yaptı. O yüzden benim de çok bir şey söylememe gerek yok. Şuan için her şey normal."

'SİNİRLENİNCE TAKİPTEN ÇIKARIYORUM'

Ayrıca oyuncu, eşinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmesiyle ilgili olarak, "Tabii ki üzücü bir haber ama gereken açıklamayı kendisi yaptı. Bebek iyi, içeride bayağı eğlendi. Ben arada sinirlenince takipten çıkarıyorum, siliyorum falan. Alıştı o." dedi.


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