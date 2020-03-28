84 yaşındaki Aydemir Akbaş çark etti: Hafife almışım, evden çıkmayın!

Aydemir Akbaş geçen ay “Bana virüs falan işlemez, koronavirüs benden korksun” sözleriyle gündemdeydi. 84 yaşındaki oyuncu, önceki gün evinin balkonunda örüntülendi.

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre; Kucağında kedileriyle poz veren Akbaş, o açıklaması nedeniyle üzüntü duyduğunu söyledi: “Ne işlemez kardeşim, eve kapandık. Bu çok büyük bir bela. Allah herkesi korusun. Ben KOAH hastasıyım, iki kez de zatürre geçirdim. Kendimi 44 yaşında zannediyorum ama nafile, bu hastalık kimseyi dinlemez. Lütfen herkes evde kalsın.”