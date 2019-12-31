80 yaşındaki eşini terk ettiği konuşulan Meltem Miraloğlu'ndan şaşkınlık yaratan paylaşım

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenerek gündeme bomba gibi düşen Meltem Miraloğlu, uzun süre en çok konuşulan isimlerden olmuştu. Özel hayatıyla ilgili herkesin adım adım takip ettiği Miraloğlu, geçen hafta eşine "Chicago'daki teyzeme gideceğim" diyerek evden kaçmıştı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

"Evden kaçtı" haberlerinden sonra izini kaybettiren Miraloğlu son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medyada uzun bir süredir paylaşım yapmayan oyuncu, Instagram'ının hikaye kısmında ilginç bir karikatür paylaştı.

"AMERİKA'DA CEHENNEM HAYATI YAŞIYOR"

Takvim'in haberine göre, cehenneme düşmüş iki kişinin resmedildiği karikatürü paylaşan 32 yaşındaki oyuncu için "Amerika'da cehennem hayatı yaşıyor" yorumları yapıldı.

"TEYZEME GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN KAÇMIŞTI

Meltem Miraloğlu kocasına "Benim Chicago'da yaşayan bir teyzem var. Onun yanına gideceğim. Teyzemle birlikte Türkiye'ye gideceğiz. Orada burun ameliyatı yaptıracağım" diyerek eşinden izin istemişti. 80 yaşındaki Patrick'in ise Miraloğlu'na inanmayarak bir sözleşme imzalatıp eşini Chicago'ya götürmeyi teklif ettiği iddia edilmişti. 32 yaşındaki oyuncunun teklifi kabul etmeyerek taksiyle evden kaçtığı öne sürülmüştü.