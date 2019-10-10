80 kadınla yemek yemeyi reddetti

80 kadınla yemek teklifi için 2 milyon TL teklif edilen Tatlıtuğ, bunu reddetti. Yakın çevresine “80 kadınla yemek yemem” dediği iddia edilen oyuncu, ABD’ye dil eğitimi için gidecek. Tatlıtuğ’un ardından teklif Çağatay Ulusoy’a gitti. Ulusoy’un konuyla ilgili henüz bir geri dönüş yapmadığı

öğrenildi.