8 aylık hamile Sinem Kobal'dan yeni poz

2016'da kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda dünyaevine giren Sinem Kobal, anne olmak için gün sayıyor.

HAMİLE SİNEM'DEN YENİ POZ

8 aylık hamile olan Kobal, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Sinem Kobal'ın bu karesi kısa sürede 39 binden fazla beğeni ve yorum aldı.