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03 Ekim 2020 Cumartesi 13:04 | Son Güncelleme:

8 aylık hamile Sinem Kobal'dan yeni poz

8 aylık hamile Sinem Kobal'dan yeni poz

Şimdilerde ilk bebeğine 8 aylık hamile olan oyuncu Sinem Kobal, yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kobal'ın paylaşımına beğeni yağdı...

2016'da kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda dünyaevine giren Sinem Kobal, anne olmak için gün sayıyor.

HAMİLE SİNEM'DEN YENİ POZ

8 aylık hamile olan Kobal, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Sinem Kobal'ın bu karesi kısa sürede 39 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

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