11 Eylül 2020 Cuma 12:13 | Son Güncelleme:
8 aylık hamile Sinem Kobal'dan yeni poz!
Hamileliğinde 8 aya yaklaşan oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından havuzda çekildiği yeni bir fotoğraf paylaştı. Kobal'ın paylaşımı takipçilerinden beğeni aldı.
2016'da kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda dünyaevine giren Sinem Kobal, anne olmak için gün sayıyor.
HAMİLE SİNEM'DEN YENİ POZ
Yaklaşık 8 aylık hamile olan Kobal, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Sinem Kobal'ın havuzda çekilen bu karesi kısa sürede 151 binden fazla beğeni ve yorum aldı.