8 aylık hamile Meryem Uzerli'den karnı burnunda pozlar

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. 8 aylık hamile olan Uzerli, ilk kez hamile fotoğraflarını yayınladı. Oyuncunun yeni kareleri sosyal medya takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.

Bir yıldır Amerikalı sevgilisiyle Berlin’de yaşayan Uzerli, kız bebek dünyaya getireceğini duyurmuştu. Oyuncu, 7 yaşındaki kızı Lara’nın kardeş istediği için çocuk sahibi olduğunu söylemişti. Meryem Uzerli, daha önce Amerikalı sevgilisinin adını açıklamak istememiş “Çok mutluyuz, aile kuruyoruz” demişti.