8 aylık hamile Hazal Kaya'nın panik anları! Evlerinde yangın çıktı!

Söylemezsem Olmaz’ın haberine göre; Eşi Ali Atay çekimdeyken evde tek başına olan Hazal Kaya, Zekeriyaköy'deki evlerinde yangın çıkınca kısa süreli panik yaşadı.

ANNESİNDE KALMAYA BAŞLADI

Talihsiz olayın ardından Kaya, annesinin evinde kalmaya başladı. 8 aylık hamile olan Hazal Kaya'nın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Haberlerin ardından Hazal Kaya'dan da bir açıklama geldi. Kaya yaşananları şöyle anlattı: