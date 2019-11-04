8 aylık hamile Hazal Kaya'nın panik anları! Evlerinde yangın çıktı!
Şimdilerde bebeklerine kavuşmak için gün sayan Hazal Kaya ve Ali Atay’ın Zekeriyaköy’deki evinde yangın çıktı.
Söylemezsem Olmaz’ın haberine göre; Eşi Ali Atay çekimdeyken evde tek başına olan Hazal Kaya, Zekeriyaköy'deki evlerinde yangın çıkınca kısa süreli panik yaşadı.
ANNESİNDE KALMAYA BAŞLADI
Talihsiz olayın ardından Kaya, annesinin evinde kalmaya başladı. 8 aylık hamile olan Hazal Kaya'nın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AÇIKLAMA GELDİ
Haberlerin ardından Hazal Kaya'dan da bir açıklama geldi. Kaya yaşananları şöyle anlattı: