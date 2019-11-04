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  3. 8 aylık hamile Hazal Kaya'nın panik anları! Evlerinde yangın çıktı!

8 aylık hamile Hazal Kaya'nın panik anları! Evlerinde yangın çıktı!

8 aylık hamile Hazal Kaya'nın panik anları! Evlerinde yangın çıktı!

Şimdilerde bebeklerine kavuşmak için gün sayan Hazal Kaya ve Ali Atay’ın Zekeriyaköy’deki evinde yangın çıktı.

Söylemezsem Olmaz’ın haberine göre; Eşi Ali Atay çekimdeyken evde tek başına olan Hazal Kaya, Zekeriyaköy'deki evlerinde yangın çıkınca kısa süreli panik yaşadı.

ANNESİNDE KALMAYA BAŞLADI

Talihsiz olayın ardından Kaya, annesinin evinde kalmaya başladı. 8 aylık hamile olan Hazal Kaya'nın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Haberlerin ardından Hazal Kaya'dan da bir açıklama geldi. Kaya yaşananları şöyle anlattı:

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