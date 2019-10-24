8 aylık hamile Hazal Kaya paylaştı, topuklu ayakkabılarına eleştiri yağdı

Oyuncu ve yönetmen sevgilisi Ali Atay ile geçen mart ayında dünyaevine giren Hazal Kaya, şimdilerde oğlu Fikret Ali'yi kucağına almak için gün sayıyoyr. Son olarak 8 aylık hamile olan Kaya, Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

AYAKKABILARINA TAKILDILAR

Fotoğrafı beğeni yağmuruna tutan takipçiler, fotoğraftaki bir detayı da es geçmedi. Hazal Kaya'nın topuklu ayakkabıları eleştirildi. Karnı burnunda olan oyuncunun topuklu ayakkabılarla nasıl yürüdüğü merak konusu oldu.