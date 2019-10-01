7.Koğuştaki Mucize fragmanı haberimizde! 7.Koğuştaki Mucize ne zaman vizyona girecek?

7.Koğuştaki Mucize fragmanı izleyiciler tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor.7.Koğuştaki Mucize filminin fragmanı yayınlandı ve izlenme oranları 4 milyonu geçti. Aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının masumiyet uğruna verdikleri mücadeleyi anlatan 7. Koğuştaki Mucize'nin vizyona girme tarihi merak ediliyor. Güney Kore yapımı Miracle in Cell No. 7’dan Türkiye’ye uyarlanan 7.Koğuştaki Mucize fragmanı ve vizyon tarihi haberimizde yer alıyor..

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

7. Koğuştaki Mucize filmi 11 Ekim'de vizyona girecek.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR?

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. Etkileyici bir senaryoya sahip olan film, kızına çok bağlı masum bir babanın adalet arayışını beyazperdeye aktaracak. Baba ile kızının bu umut dolu, mucizevi hikayesi izleyenlerin hayatlarına dokunarak derin bir etki bırakacak.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI

Filmin başrolünde Aras Bulut İynemli yer alırken, kadroda başarılı oyuncuya Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi usta ve genç isimler beraber eşlik ediyor.