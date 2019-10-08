7.Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyona girecek? 7.Koğuştaki Mucize fragmanına yoğun ilgi!

7.Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyona girecek? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Galası 8 Ekim'de gerçekleştirilecek olan 7.Koğuştaki Mucize filmi için geri sayım başladı. Güney Kore yapımı "Miracle in Cell No. 7" adlı yapımdan uyarlanarak hazırlanan filmin başrolünde "Çukur" adlı dizideki karakteriyle seyircilerin beğenisini kazanan Aras Bulut İynemli yer alıyor. 7.Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyona girecek? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

7. Koğuştaki Mucize filmi 11 Ekim Cuma vizyona girecek.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR?

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. Etkileyici bir senaryoya sahip olan film, kızına çok bağlı masum bir babanın adalet arayışını beyazperdeye aktaracak. Baba ile kızının bu umut dolu, mucizevi hikayesi izleyenlerin hayatlarına dokunarak derin bir etki bırakacak.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI

Filmin başrolünde "Çukur" adlı dizideki karakteriyle seyircilerin beğenisini kazanan Aras Bulut İynemli yer alırken, kadroda başarılı oyuncuya Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi usta ve genç isimler beraber eşlik ediyor.