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  • 78 yaşındaki usta oyuncu Şener Şen koronavirüse yakalanmıştı... Sevindiren haber geldi!
20 Kasım 2020 Cuma 10:58 | Son Güncelleme:

78 yaşındaki usta oyuncu Şener Şen koronavirüse yakalanmıştı... Sevindiren haber geldi!

78 yaşındaki usta oyuncu Şener Şen koronavirüse yakalanmıştı... Sevindiren haber geldi!

78 yaşındaki usta oyuncu Şener Şen, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Hayranlarını korkutan oyuncudan güzel haber geldi. Şen, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden dün taburcu oldu.

10 gündür karantina altında olan oyuncunun son kontrollerini de yaptırdığı öğrenildi. Hürriyet'in haberine göre; Bir süre evinde dinlenecek olan Şen, gazetecilere görüntü vermemek için hastaneyi otoparktan terk etti. Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren 78 yaşındaki oyuncunun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

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