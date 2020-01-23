7 milyonluk lüks villasını satan MasterChef Güzide kiraya çıkıyor!

MasterChef yarışmacılarından olan Güzide Mertcan, yarışmadaki performansının yanı sıra lüks yaşantısıyla adından söz ettirmişti. Önümüzdeki haftalarda kendi restoranını açacak olan Mertcan, YouTube kanalından yayınladığı son videosunda gündemden düşmeyen lüks villası hakkında da konuştu.

7 MİLYONLUK EVİNİ SATTI

Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik evini sattığını belirterek "Madem çok merak ediliyor size ayrı bir video çekeceğim. Görün bakalım neymiş bu 7 milyonluk ev! 'Keşke satmasaydım' demeyeceğim, biz bu evde 4–4.5 yıldır oturuyoruz tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için 'keşke' demeyeceğim. Ben 10 yıllık evliliğim boyunca 6 kez ev taşıdım. Farklı farklı semtlerde, farklı evlerde yaşadım. Bu yüzden ev ile aramda çok bağ olmuyor. Dükkanımın üstünde kiralık bir daire bulduk, 3+1 bir süre orada oturacağız. En kısa zamanda oraya taşınmayı düşünüyoruz" dedi.

EVİNDEKİ EŞYALARI DA SATIŞA ÇIKARDI

Ultra lüks evinin dışı kadar içindeki eşyalarıyla da çok konuşulan Güzide, sözlerine şöyle devam etti: "Evi mobilyalarımızla satmadık. Kiraya geçeceğimiz için yeni eve mobilyaların hepsini götüremiyoruz. 'En sade şekilde nasıl yaşarız' diye birtakım eşyaları elden çıkarıyoruz. Kendimize daha küçük yaşayabileceğimiz bir ortam hazırlıyoruz."