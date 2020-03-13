7. Koğuştaki Mucize Netflix'te yayınlandı! 7. Koğuştaki Mucize Netflix'ten nasıl izlenir?

7. Koğuştaki Mucize Netflix'ten nasıl izlenir? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Netflix'in Mart ayında yayınlayacağı yapımlar arasında 7. Koğuştaki Mucize de yer verilmişti. 7. Koğuştaki Mucize'nin Netflix'e gelmesi sinemaseverleri heyecanlandırdı. Geçtiğimiz yılın en çok izlenen filmi 7. Koğuştaki Mucize'yi izleyemeyenler ile yeniden izlemek isteyenler filmi Netflix'te nasıl izleyeceklerini merak ediyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NETFLİX İZLEME SAYFASI

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NETFLİX'TE!

Netflix filmi 11 Mart'ta yayınlanacağını duyurmuştu. Kullanıcılar filmi açıklanan bu tarihten itibaren beklemeye geçti. Ancak Netflix, bir değişiklik ile filmi 13 Mart Cuma günü itibari ile platforma dahil etti.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NETFLİX'TEN NASIL İZLENİR?

Netflix kullanıcıları e-posta ya da telefon numarası ve şifreleri ile oturum açarak filmi izleyebiliyor. Netflix kullanıcısı olmayanların ise Netflix'e katılmaları gerekiyor. İlk ay ücretsiz hizmet sunan Netflix'e e-posta adresi girilerek hesap oluşturulabiliyor. Netflix'i akıllı telefonunuz, tabletiniz, Akıllı TV'niz, dizüstü bilgisayarınız veya yayın cihazınızda düşük bir sabit aylık ücretle izleyebilirsiniz. Aylık 17,99 TL ücretle başlayan planlar. Ekstra maliyet veya sözleşme yok.

Üye olmak isteyenler İlk önce www.netflix.com'dan üyelik işlemlerini gerçekleştirebilir. Üye olmak için öncelikle "30 gün ücretsiz izleyin" butonuna basıyoruz. Sonrasında ise karşımıza çıkan üç üyelik tipinden birini seçiyor ve "Devam et" butonuna basıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda uygun yerlere e-posta ve şifremizi yazıyoruz. Şimdi ise ödemeleri nasıl gerçekleştireceğimizi seçiyoruz. Kredi kartı bilgilerimizi girsek de kesintinin ilk ay gerçekleşmeyeceğini hatırlatalım. Kredi kartı bilgilerimizi girdikten sonra "Üyeliği başlat"a basıyoruz.

Üyelik başarı ile tamamlandıktan sonra 7. Koğuştaki Mucize filmine tıklayıp, filmi yüksek kalitede izleyebilirsiniz.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU NE?

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir? Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi usta ve genç isimler beraber eşlik ediyor. Hasan Özsüt'ün imzasını taşıyan filmin müzikleri Prag Filarmoni Orkestrası tarafından kaydedildi.