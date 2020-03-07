7. Koğuştaki Mucize, Netflix'te yayınlanacak. Netflix Türkiye, geçtiğimiz günlerde Mart ayında yayınlayacağı film ve dizileri açıklamıştı. Bu ay yayınlanacak yapımlar arasında geçtiğimiz yılın en çok izlenen filmi 7. Koğuştaki Mucize de yer verildiği görüldü. Sinemaseveleri heyecanlandıran bu gelişme sonrasında "7. Koğuştaki Mucize Netflix'e geldi mi? 7. Koğuştaki Mucize Netflix'te ne zaman yayınlanacak?" sorularının yanıtı merakla araştırılmaya başlandı.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NETFLİX'E GELDİ Mİ?

7. Koğuştaki Mucize henüz yayınlanmadı. Film, 11 Mart'ta Netflix'te olacak. Kullanıcılar bu tarihten itibaren filmi izleyebilecek.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU NE?

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir? Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi usta ve genç isimler beraber eşlik ediyor. Hasan Özsüt'ün imzasını taşıyan filmin müzikleri Prag Filarmoni Orkestrası tarafından kaydedildi.