7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize hangi filmden uyarlama?

7. Koğuştaki Mucize bugün FOX Tv'de ekranlara geliyor. Tv'de ilk kez yayınlanan filmi daha önce izlemeyenler heyecanla bu akşamı bekliyor. Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya'nın başrollerini paylaştığı filmin yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin üstleniyor.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NEREDE ÇEKİLDİ?

7. Koğuştaki Mucize’nin çekimleri Muğla’da ve İstanbul Beykoz’da özel olarak hazırlanan platoda gerçekleşti.

7. Koğuştaki Mucize hangi kanalda, saat kaçta? 7. Koğuştaki Mucize konusu ne, oyuncuları kimler?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE HANGİ FİLMDEN UYARLAMA?

Film, Güney Kore yapımı Miracle in Cell No 7 adlı filmden aynı adla uyarlandı.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU

7. Koğuştaki Mucize, 1983 yılında sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile yedi yaşındaki kızı Ova'nın tekrar birbirlerine kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.

FİLMİN OYUNCU KADROSU

Başrolünde genç oyuncu Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongor'un yer aldığı 7. Koğuşta’ta ikiliye Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat ve Serhan Onat gibi isimler de eşlik ediyor.